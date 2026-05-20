Ponen en peligro su vida

El nivel de irresponsabilidad de las personas que aparecen lanzándole cosas a un cocodrilo que está en la orilla de la playa de Juan Hombrón, en Coclé, es impresionante. ¿Cómo a esas personas se les ocurrió poner su vida en peligro?

Y lo peor es que sientan un precedente para que este animal salvaje crea que todos los que van a ese sitio harán lo mismo.

Hay que tener mucho cuidado con la fauna silvestre porque no se puede predecir cómo va a reaccionar. Ojalá las autoridades encuentren a los responsables del video y los sancionen de forma ejemplar.