Ayer falleció Leavitt Eduardo Zambrano Haynes, conocido como Japanese, un artista que formó parte de la cultura popular de nuestro país y que fue reconocido en Panamá y a nivel internacional por su estilo, carisma y la forma particular de transmitir sus mensajes.

Aunque en los últimos años pasó por muchos quebrantos de salud que lo mantuvieron alejado de los escenarios, al final de sus días trató siempre de enviar mensajes positivos. Muchos de los nuevos artistas crecieron escuchando sus temas y hasta recibieron sus consejos. Paz a su alma.