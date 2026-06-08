Oportunidades que se pierden

En el país se ofrece una gran cantidad de becas para estudio e investigación en diferentes áreas que, muchas veces, se pierden debido a que la gente no participa, ya sea por desconocimiento o por no completar todos los requisitos.

Hay oportunidades para personas de todas las edades en campos diversos como tecnología, idiomas, ciencias, cultura, deporte, entre otros. Solo basta con ingresar a las páginas de la Senacyt, la Cancillería o las diversas embajadas para encontrar una amplia oferta de becas parciales y completas para capacitarse, tanto aquí como en el extranjero.