Nuevas formas de enseñar

Hay quienes afirman que la tecnología es el futuro, pero la realidad es que ese futuro ya está aquí y hay que aprovecharlo, en especial adaptando la forma en que se enseñan muchas materias, tanto en las escuelas como en las universidades.

Una iniciativa que me parece fabulosa es que se haya capacitado a un grupo de docentes con herramientas virtuales para mejorar cómo se imparten las clases de matemáticas. Los encargados del proyecto explicaron que crearon mundos virtuales inmersivos para potenciar las competencias didácticas. Esperemos que se extienda a otras áreas.