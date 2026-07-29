Cotilleo sin pesar

No miden el peligro

No miden el peligro
Zulema Emanuel
29 de julio de 2026

Hay gente que, influenciada por los videos manipulados con IA en las redes sociales, cree que las situaciones son iguales en la vida real; sin embargo, no es así.

Y digo esto por todas aquellas personas que se acercan a los animales salvajes, como los cocodrilos, para molestarlos sin medir el peligro. Cuando veo esas imágenes me pregunto qué pasa por sus mentes: ¿creen que el animal se volteará y les hablará como en los videos con filtro de TikTok o Instagram?

Hay que ser más cuidadosos y orientar a los jóvenes para que eviten estos acercamientos.

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Panamá
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