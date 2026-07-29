No miden el peligro

Hay gente que, influenciada por los videos manipulados con IA en las redes sociales, cree que las situaciones son iguales en la vida real; sin embargo, no es así.

Y digo esto por todas aquellas personas que se acercan a los animales salvajes, como los cocodrilos, para molestarlos sin medir el peligro. Cuando veo esas imágenes me pregunto qué pasa por sus mentes: ¿creen que el animal se volteará y les hablará como en los videos con filtro de TikTok o Instagram?

Hay que ser más cuidadosos y orientar a los jóvenes para que eviten estos acercamientos.