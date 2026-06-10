No caiga en estafas

Este jueves empieza el esperado Mundial de Fútbol y, desafortunadamente, todavía circulan muchas estafas relacionadas con este evento deportivo.

Olvídese de abrir esos enlaces en los cuales le prometen el cielo y la tierra, u otras dádivas como la opción de ver gratis todos los partidos o viajar para presenciar los encuentros que sostendrá la selección de Panamá. Evítese un problema y no pase a formar parte de la estadística de víctimas de los ciberdelincuentes. Si quiere disfrutar de los juegos, sintonice los canales oficiales.