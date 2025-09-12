Mantener nuestras tradiciones

En Panamá, se desarrollan diversos festivales, eventos culturales y folclóricos que ayudan a preservar nuestras tradiciones y costumbres a lo largo del tiempo.

Para esto, es fundamental involucrar a los más jóvenes, explicarles la historia y hacerles comprender la importancia de salvaguardar el legado que nos identifica como panameños.

Qué bonito es ver a niños participando en concursos de décimas, mejorana, grito, saloma, tamboritos y demás. En pocos días comienza el Festival Nacional de la Mejorana; ojalá la gente se tome el tiempo para disfrutar de las actividades.