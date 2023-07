Los problemas de amor necesitan terapia

En el mundo de espectáculo, música, cine y teatro, las relaciones de los famosos están entre los temas más seguidos por los fanáticos, pero con el tiempo, las rupturas, problemas de violencia e infidelidad se ha vuelto una constante y no que antes no se dieran, solo que ahora la exposición de los mismos y esas ganas de compartir sus malestares, los vuelve tendencia; algunos hasta son objeto de estudio. Y no, no debería ser normal que una persona que está sufriendo busque como refugio las redes, necesita ir con un psicólogo o especialista.