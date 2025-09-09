Los museos en Panamá

El Museo del Canal celebra esta semana su aniversario #28, consolidándose como un espacio innovador. Cuenta con salas interactivas, exposiciones que incluyen a diversas poblaciones, programas educativos y actividades culturales para que las personas puedan visitarlo de noche.

Todas estas innovaciones, que han sido reconocidas en prestigiosos foros internacionales, deberían servir como ejemplo para revitalizar otros museos del país, que también son custodios de nuestra historia.

Ojalá este modelo se tome en cuenta en el congreso de museos que se desarrolla actualmente en Panamá.