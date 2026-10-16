En medio de la tragedia, cientos de panameños han dejado atrás a sus familias para realizar labores de voluntariado, tanto en la capital como en el interior del país.

De forma desinteresada, ayudan a entregar insumos y medicamentos, preparar alimentos y brindar asistencia médica y de salud mental a las personas que lo perdieron todo, con una empatía y solidaridad dignas de admirar.

Sin hacer ruido ni publicar nada en redes, se han convertido en los héroes silenciosos de esta tragedia natural que dejó a miles de familias sin hogar. ¡Un aplauso de pie para todos ellos!