Este viernes se conmemora el Día del Periodista en Panamá y, aunque hay quienes satanizan la tecnología y las nuevas herramientas de inteligencia artificial, la realidad es que son eso: herramientas que ayudan a agilizar el trabajo, pero que no reemplazan la labor que hace un comunicador.

Tanto las nuevas generaciones como las que tienen años ejerciendo esta profesión deben tener claro que los fundamentos no han cambiado. La importancia de verificar la información, contrastar las fuentes y ser responsables con lo que se escribe es algo que se debe hacer sin excepciones.