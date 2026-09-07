Los desechos y las lluvias

Estamos en época de lluvias y esto ha hecho que muchos ríos estén llenos de basura, debido a que todavía no existe conciencia sobre la importancia de un buen manejo de los desechos.

No se trata solo de que los encargados de la recolección no hayan podido controlar el problema, sino que parte de la responsabilidad recae en los ciudadanos: muchos no están al día con su factura, tiran papeles al suelo y ni hablar del reciclaje, una práctica ausente en la mayoría de los hogares.

Al final, todo este material llega al mar y afecta gravemente al medioambiente.