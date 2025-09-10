Los consejos infaltables

La difusión del video íntimo de la modelo Isabella Ladera y el cantante Beéle abrió el debate sobre el famoso “sexting”, esa práctica de enviar, recibir o grabar contenido explícito.

Leí que un reconocido creador de contenido panameño aseguró que entre los primeros consejos que les dará a sus hijas es no permitirse grabar de nadie y no mandar fotos sin ropa.

Estas son recomendaciones que todo padre debería darle a sus hijos, sin importar si son hombres o mujeres, ya que la situación puede afectar a ambos. Y a pesar de que hay leyes en el país que penalizan la difusión de este material, siempre es mejor prevenir.