Las expectativas de fin de año

Faltan pocos días para que finalice el 2025, y muchas personas tienen altas expectativas sobre cómo deben ser sus celebraciones de Navidad, fin de año, reuniones con amigos o fiestas de la empresa.

Intentan planificarlo todo, y eso está bien. Sin embargo, en ese afán de que todo quede perfecto, se olvidan de lo más importante: disfrutar de las fiestas con la gente que quieren y estiman.

No se necesitan encuentros apoteósicos para cumplir este cometido, solo las ganas de pasarlo bien y vivir la experiencia del momento. Hay que evitar estresarse.