Cotilleo sin pesar

Las estafas no se detienen

Las estafas no se detienen
Zulema Emanuel
15 de octubre de 2026

En medio de la tragedia hay gente pescando en río revuelto e intentando obtener recursos a través del engaño.

Ahora, han empezado a llamar desde diferentes países para ofrecer supuestos “planes de inversión”, en los que afirman que la persona multiplicará su dinero; pero la realidad es que los únicos que ganarán son quienes los contactan, mientras que usted obtendrá un gran dolor de cabeza y quedará sin fondos.

Hay que tener mucho cuidado con aquellos que ofrecen el cielo y las estrellas, ya que al final siempre se trata de estafas. Lo mejor es ignorarlos.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR