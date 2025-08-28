Las enseñanzas en casa

Hace unos días, leí el caso de un estudiante, en otro país, que era víctima de bullying en la escuela. Todos los días se quejaba porque sus compañeros comían y tomaban las cosas de su lonchera sin su permiso. A pesar de las quejas a los maestros y los llamados de atención, la situación continuó.

Entonces, el joven decidió echar cloro en su termo de agua y dejarlo ahí. Un compañero lo bebió sin su consentimiento y terminó en el hospital, intoxicado. Es un tema polémico, pues involucra las enseñanzas que se dan en casa sobre no tocar lo que no es de uno y el acoso escolar.