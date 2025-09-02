Cotilleo sin pesar

La perseverancia es clave

La perseverancia es clave
Zulema Emanuel
02 de septiembre de 2025

Hay muchas personalidades panameñas que se encuentran brillando tanto en Panamá como en el extranjero gracias a su talento, pero ese éxito no es casualidad.

Si algo tienen en común todos es que han sido perseverantes, han visualizado a dónde quieren llegar y trabajado fuerte para alcanzar esa meta. El camino no es fácil; sin embargo, tampoco se han rendido ante el primer obstáculo. Por ello, siempre el mensaje para los jóvenes y quienes aspiran a llegar a donde otros están es ser constantes; prepararse y creer en lo que pueden hacer.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR