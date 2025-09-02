La perseverancia es clave

Hay muchas personalidades panameñas que se encuentran brillando tanto en Panamá como en el extranjero gracias a su talento, pero ese éxito no es casualidad.

Si algo tienen en común todos es que han sido perseverantes, han visualizado a dónde quieren llegar y trabajado fuerte para alcanzar esa meta. El camino no es fácil; sin embargo, tampoco se han rendido ante el primer obstáculo. Por ello, siempre el mensaje para los jóvenes y quienes aspiran a llegar a donde otros están es ser constantes; prepararse y creer en lo que pueden hacer.