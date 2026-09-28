Cotilleo sin pesar

La idea es unir, no separar

La idea es unir, no separar
Zulema Emanuel
28 de septiembre de 2026

En el interior del país se ha desatado toda una polémica por las declaraciones que dio un folclorista, exaltando a su festival y demeritando a otros. Pienso que la idea de estos eventos es unir a la población y no separarla en discusiones estériles que nada aportan al desarrollo de la sociedad, y menos a impulsar estas actividades que son una muestra de cultura y tradición.

Qué mal que una figura, cuya labor es investigar, rescatar, documentar y preservar las expresiones culturales y costumbres de los pueblos, se exprese de esa manera. Todas las iniciativas son importantes y necesarias.

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Panamá
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