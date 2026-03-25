La fe vuelve a las calles

Se acerca el Viernes de Dolores, considerado el inicio oficial de la Semana Santa y con él vuelve a sentirse ese ambiente de recogimiento que caracteriza estas fechas.

Muchos devotos acudirán al Casco Antiguo a realizar el tradicional recorrido de las siete iglesias, participar en las procesiones y renovar su fe.

Es una manifestación que mezcla espiritualidad, historia y cultura, porque cada año miles de personas caminan las calles recordando el significado de esta celebración. Una vez más los templos, las comunidades y las familias vivirán días de fe en todo el país.