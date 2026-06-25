Cotilleo sin pesar

La falta de humanidad

La falta de humanidad
Zulema Emanuel
25 de junio de 2026

El maltrato animal en nuestro país es alarmante. Las desgarradoras imágenes de mascotas rescatadas que comparten las fundaciones resultan, en muchas ocasiones, difíciles de observar debido a la gravedad de las heridas y al extremo estado de abandono en el que son halladas.

Con escaso presupuesto y, a menudo, con recursos mínimos, los encargados de salvaguardar a estos seres hacen milagros. Lo más grave es que, a pesar de las leyes vigentes, persisten las mismas infracciones. Se requiere mayor conciencia.

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Panamá
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