Cotilleo sin pesar

La “desintoxicación digital”

La “desintoxicación digital”
Zulema Emanuel
24 de abril de 2026

El tema de la “desintoxicación digital” es cada vez más visible y, aunque aún no se realiza de forma masiva, muchos grupos a nivel internacional están impulsando esta tendencia. Se busca que la gente se desplace sin usar Google Maps, que deje de deslizar publicaciones en Instagram y que guarde los auriculares inalámbricos para prestar atención por donde camina, escuchar el canto de los pájaros o el sonido del mar. Son acciones sencillas, pero tienen un gran impacto en nuestra salud, pues mejoran la capacidad de atención, el sueño y los niveles de ansiedad.

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Panamá
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