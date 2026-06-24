La deshonestidad no lleva a nada

El caso de las personas que presentaron diplomas falsos para obtener una plaza laboral y que hoy son investigadas por la justicia es un claro ejemplo de que la deshonestidad no conduce a nada bueno.

Es posible sostener un engaño por un tiempo; sin embargo, la verdad siempre sale a relucir. Por ello, es fundamental inculcar valores a las nuevas generaciones, y la mejor manera de hacerlo es dando el ejemplo. Hay que estudiar, trabajar duro y prepararse, pero sobre todo ser honestos y evitar caer en la corrupción, el fraude o la manipulación.