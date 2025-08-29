La calumnia es penada

Hay gente que, alegremente, injuria a otros en las redes sociales y los calumnia diciendo cosas que ni siquiera puede probar, olvidándose que el Código Penal de la República de Panamá castiga la difamación con días multas y hasta con prisión de 12 a 18 meses.

Ayer, me apareció el video de una mujer que divulgaba, a toda boca, la supuesta situación de salud de una presentadora e influencer local. Muchos le recomendaron a la agredida tomar acciones legales.

Este es un claro ejemplo de que desconocer la norma no te exime de la responsabilidad.