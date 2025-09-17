Panamá ofrece numerosos sitios para explorar, con una biodiversidad impresionante y vistas panorámicas dignas de portadas de revistas.

Solo es necesario tomarse el tiempo para visitarlos y aprender sobre nuestra naturaleza e historia.

Estos lugares merecen ser promovidos, especialmente con la realización de eventos tan importantes como los Premios Juventud y las diversas convenciones que se celebran en el país. Estas joyas escondidas son atractivos que pueden impulsar el turismo; solo necesitan más difusión.