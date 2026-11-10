Inspiran a otros a apoyar

Hoy se conmemora el Primer Grito de Independencia en La Villa de Los Santos y, aunque es una fecha importante, no nos podemos olvidar de las familias que lo perdieron todo y que claman por ayuda para recomponer sus casas.

Por eso me parece admirable que haya personalidades de la farándula, voluntarios y personas en general que no hayan bajado los brazos ni se cansen de apoyar. Aunque hay algunos que piensan que lo hacen por «taquillar», yo creo que siguen inspirando a que más gente se sume a colaborar en las labores de reconstrucción, llevar comida y enseres, o brindar una voz de aliento en el interior del país.

Lo importante es no bajar la guardia y lograr que todos vuelvan a tener un techo sobre sus cabezas, en especial ahora que se acercan las fiestas de fin de año. La unión hace la fuerza.