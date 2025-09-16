Inspiración para jóvenes

Fomentar el estudio de las matemáticas y las carreras científicas con juegos y dinámicas entretenidas es una labor digna de admirar, pues ayuda a los más jóvenes a fortalecer sus habilidades mentales mientras se divierten.

Ahora, la Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (FUNDAPROMAT) llevará esta iniciativa a Azuero, específicamente a Chitré, con la participación de destacadas matemáticas del país. La fundación espera que familias, profesores y estudiantes se acerquen y comprueben que esta es una disciplina más cercana de lo que creen.