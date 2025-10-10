Hay que investigar antes de apoyar

Hay personas que se han dado a la tarea de aprovecharse de los demás, pidiendo dinero para operaciones o causas inexistentes.Se suben al transporte público, se paran en vías concurridas o aprovechan las redes sociales para contar historias que conmueven y pedir plata para supuestamente sufragar los gastos, pero son solo eso, historias.Es verdad que siempre estamos dispuestos a ayudar, en especial si se trata de enfermedades terminales, hay niños involucrados o mascotas; sin embargo, es importante investigar antes de entregar cualquier ayuda porque hay muchos timadores.