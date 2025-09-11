Hay que hablar

Celebridades como Selena Gómez, Lady Gaga, Alejandro Sanz, Llane y más, han utilizado sus redes para hablar abiertamente sobre su salud mental, incluyendo la depresión y la ansiedad. Su objetivo es romper el estigma y animar a otros a buscar ayuda profesional.

En Panamá, esta tendencia se ha replicado. Cada vez más figuras públicas se atreven a mostrarse vulnerables para reducir el estigma sobre este tema y para que la gente, en especial los adolescentes, comprendan que es una situación que le puede suceder a cualquiera. El mensaje es claro: no se queden callados, hablen.