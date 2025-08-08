Hay que cuidar nuestra mitología

Recuerdo con emoción cómo antes los abuelos nos contaban historias de sucesos que nos parecían increíbles.

Todos sentados alrededor escuchábamos esas leyendas de brujas, duendes, tulivieja y demás que forman parte de la cosmovisión de nuestros pueblos y reflejan parte de nuestra historia, ya que, a través de estas leyendas o creencias, al final siempre había una enseñanza.

Qué bueno que haya personas que se atrevan a contar la historia de su familia y que dejen plasmado en papel un poco de esas narraciones que eran transmitidas por generaciones y que se han ido perdiendo.