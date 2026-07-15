Cotilleo sin pesar

Hay mucho que debatir

Hay mucho que debatir
Zulema Emanuel
15 de julio de 2026

El debate sobre la regulación de la publicidad de los creadores de contenido ha encendido las redes sociales, pues muchos consideran que la iniciativa debe analizarse a fondo y que podría invadir competencias ya establecidas en otras normas.

Pienso que es fundamental discutirlo, que cada sector exponga su opinión con respeto y que el diálogo trascienda las plataformas digitales. Muchas veces se escribe y se debate con fuerza por esta vía, pero, al momento de participar de forma activa, son muy pocos los que asisten a las reuniones para exponer formalmente sus puntos de vista.

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Panamá
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