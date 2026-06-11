Hay mucho por descubrir

Panamá es mucho más que el Canal o el Casco Antiguo, y esto es algo que se debe promover; especialmente ahora que empezó el Mundial de Fútbol y que muchos verán a la selección en este nuevo campeonato.

He visto muchos videos y publicaciones de creadores de contenido de otros países resaltando las bellezas que tiene nuestra tierra, algo por lo que todos debemos sentirnos orgullosos, pues nuestro istmo, aunque pequeño, tiene mucho por mostrar y por descubrir. Nosotros debemos ser los primeros embajadores de nuestra patria.