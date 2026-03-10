Hay mucha falta de empatía

Leer los comentarios injuriosos en las diversas publicaciones de redes es una prueba de que muchas personas desconocen el significado de la palabra empatía.

En el caso de las dos mujeres de aseo atropelladas, los mensajes que recibió quien relató la historia de ese día fueron de terror. Acusaron sin saber, dieron consejos que no se ajustan a la realidad y criticaron sin detenerse a pensar qué pasaría si ellos, alguno de sus familiares o amigos se encontraran en una situación similar. Debemos ser más empáticos, especialmente porque nadie sale a la calle esperando ser atropellado o atropellar a alguien.