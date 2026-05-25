Estafas con el Mundial

Estamos a pocos días de que empiece la Copa del Mundo y los ciberdelincuentes ya se han dado a la tarea de crear sitios falsos. Estos criminales se hacen pasar por la web oficial de la FIFA para atraer a los fanáticos que buscan entradas, alojamiento y artículos de recuerdo de este mundial, con el fin de obtener información sensible, como datos bancarios, y sustraerles su dinero.

Al final, la recomendación es la de siempre: si algo es demasiado bueno para ser verdad, dude, pues lo más probable es que se trate de una estafa. Hay que verificarlo todo.