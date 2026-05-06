El turismo interno

Parece chiste, pero hay sitios en nuestro país que son desconocidos por los locales y sí son conocidos y disfrutados por los turistas. Considero que es un tema de promoción y de impulsar más nuestros tesoros, ya que no solo ayuda a mostrar las bondades del país, sino que también contribuiría a dinamizar la economía de este sector.

Sin embargo, esto debe hacerse de forma responsable: respetando los sitios que se promueven, evitando la contaminación y colaborando con la conservación de los lugares para que se mantengan en el tiempo. Esto incluye llevarse los desechos y no alterar el entorno.