El talento sigue vigente

El mes de agosto nos recuerda que apoyar el talento nacional no debe ser una moda pasajera. Durante este mes, especialmente con la Semana del Folclore, Panamá demuestra que nuestra cultura sigue viva y que existen artistas, músicos, artesanos, bailarines y gestores que trabajan para mantener nuestras tradiciones. Las actividades que reúnen a personas de distintas provincias son el reflejo de la riqueza de un país. Por eso, hay que seguir asistiendo, compartiendo y respaldando estas iniciativas que dan valor y mantienen nuestras raíces.