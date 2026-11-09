El peligro de publicarlo todo en redes

Con las redes sociales, la gente cree que puede publicar todo lo que le pasa esperando solo comentarios positivos y validación; pero cuando esto no se da y empiezan a recibir críticas o “hate”, se molestan.

El problema está en que se ha olvidado que la vida privada debe quedar en privado. Al exponer todo en estas plataformas, quedas vulnerable y a expensas de recibir cualquier comentario al estilo del salvaje oeste.

Con esto no digo que se deban aceptar todos los mensajes de odio, pero sí limitar lo que se publica. No todo se debe saber.