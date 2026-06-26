El daño de la falsa perfección

Las redes sociales han cambiado la forma en que las personas perciben la belleza o la autoestima, y no precisamente para bien.

En estas apps todos aparentan tener vidas perfectas, viajan y se muestran bajo estándares alterados por filtros, por mencionar algunas distorsiones. Sin embargo, la realidad es que todos tenemos problemas; no siempre estamos felices, viajando, yendo a restaurantes de lujo o comprando en tiendas de marca a diario.

Lo que se ve en pantalla no siempre es lo que parece; por ello, diversas personas están impulsando el retorno a “lo normal”.