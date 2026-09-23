Cotilleo sin pesar

El celular y manejar

El celular y manejar
Zulema Emanuel
23 de septiembre de 2026

Parece repetitivo, pero hay quienes aún no comprenden el peligro de conducir un vehículo mientras chatean, una imprudencia que puede ocasionar accidentes fatales. Esto también incluye a los motorizados, pues muchos instalan soportes especiales para mirar el celular mientras se abren paso entre los autos, sin percatarse de a quién tienen al lado o si se atraviesan en el camino de otros.

Se trata de un problema de educación, cultura y sentido común: no se puede poner en riesgo la vida de los demás ciudadanos por el afán de ver el último mensaje o responder una llamada.

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Panamá
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