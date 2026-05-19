Cotilleo sin pesar

Ecoturismo sí, pero con guía

Ecoturismo sí, pero con guía
Zulema Emanuel
19 de mayo de 2026

En los últimos años ha ido creciendo la tendencia de hacer ecoturismo en el país gracias a las campañas de promoción de sitios naturales; sin embargo, esta actividad debe realizarse de forma responsable.

Quienes deseen recorrer estos lugares necesitan hacerlo con el apoyo de un guía certificado, con experiencia o junto a miembros de las comunidades que estén capacitados para tal fin. De esta manera, se evitan incidentes lamentables como personas desaparecidas o víctimas fatales.

Panamá tiene sitios hermosos para visitar, pero todo debe hacerse con responsabilidad.

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Panamá
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