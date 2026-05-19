Ecoturismo sí, pero con guía

En los últimos años ha ido creciendo la tendencia de hacer ecoturismo en el país gracias a las campañas de promoción de sitios naturales; sin embargo, esta actividad debe realizarse de forma responsable.

Quienes deseen recorrer estos lugares necesitan hacerlo con el apoyo de un guía certificado, con experiencia o junto a miembros de las comunidades que estén capacitados para tal fin. De esta manera, se evitan incidentes lamentables como personas desaparecidas o víctimas fatales.

Panamá tiene sitios hermosos para visitar, pero todo debe hacerse con responsabilidad.