Descubrimientos de nuevas especies

En las últimas semanas se han dado a conocer el hallazgo y la documentación de nuevas especies en nuestro país, tanto de plantas como de insectos, las cuales no existen en ninguna otra parte de la región o del mundo. Esto demuestra el valor de los investigadores panameños y la importancia de conservar los recursos naturales; todavía hay muchos tesoros por descubrir y, si continuamos con la tala, el desecho de basura en playas y ríos, y la falta de reciclaje, todo eso desaparecerá. Necesitamos ser más conscientes y cuidar lo que tenemos.