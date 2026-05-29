Deben moderar su lenguaje

Hay creadores de contenido que piensan que entre más vulgar hablen, su mensaje tendrá un mayor impacto y sumarán más “likes”; sin embargo, la realidad es que esto solo es aplaudido por un sector.

Cuando se trata de abordar temas serios y profesionales, esta estrategia puede jugarles en contra o encasillarlos.

Además, no es necesario sacar a relucir un léxico soez para hacerse entender; considero que es innecesario, en especial porque el idioma español es muy rico y permite expresar lo mismo utilizando diferentes palabras.