La justicia de EEUU investiga a una mujer que acusó a Trump de agresión sexual, según medios

El Departamento de Justicia inició una investigación penal contra E. Jean Carroll, una excolumnista de la revista Elle que acusó al presidente Donald Trump de agresión sexual, informó la prensa estadounidense el miércoles por la noche.

Trump ha instado en repetidas ocasiones al Departamento de Justicia a actuar contra sus enemigos.

Esta nueva pesquisa se centra en si Carroll mintió bajo juramento en sus dos demandas civiles contra el mandatario, señalaron CNN y The New York Times, citando a fuentes familiarizadas con el asunto.

En una de las demandas, Carroll alegó que Trump la agredió sexualmente en el probador de una tienda de Nueva York en 1996.

En la otra, un jurado declaró a Trump responsable de difamación por sus múltiples comentarios públicos maliciosos en los que negaba cualquier agresión y afirmaba que se había inventado el incidente para impulsar las ventas de su libro.

Según CNN, los fiscales que impulsan la investigación se basan en una declaración hecha bajo juramento en 2022 por E. Jean Carroll, en la que afirmaba no haber recibido ninguna financiación externa para sus procedimientos judiciales.

Posteriormente, salió a la luz que el multimillonario Reid Hoffman se había hecho cargo de parte de los honorarios legales y de los gastos, según la cadena de televisión.

El Times, por su parte, informó que un fiscal federal nombrado por Trump abrió la investigación.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la AFP.