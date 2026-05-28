Mulino anuncia nueva sede de la Corte Suprema de Justicia

Este jueves, 28 de mayo, el presidente José Raúl Mulino anunció la nueva ubicación de la sede de la Corte Suprema, como parte de un plan de recuperación urbana.

Estará ubicada en el área donde actualmente opera el Metro de Panamá, en Curundú, punto en el que converge la Línea 1 y donde próximamente llegará la Línea 3 como cabecera del complejo, explicó el mandatario.

“Esta zona, ubicada junto a la Terminal de Albrook y al futuro acceso del Cuarto Puente, cobrará una importancia fundamental para la organización de la ciudad”, destacó el mandatario.

Añadió que “se trata de un sector que ha permanecido abandonado y desaprovechado, pese a ser un punto de confluencia de miles de panameños. Nuestra visión es transformar ese lugar en un espacio metropolitano que integre parques, viviendas y oficinas de atención en un mismo sitio”.

“Allí se construirá la nueva sede de la Corte Suprema de Justicia, la cual contará con acceso cómodo y accesible para todo el público”, agregó.

Además, adelantó que solicitó al ministro José Ramón Icaza impulsar la creación de un “coworking público”, es decir, espacios amplios destinados a que jóvenes emprendedores puedan trabajar y desarrollar sus proyectos desde allí.