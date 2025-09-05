Cotilleo sin pesar

Cuidado con las estafas

Zulema Emanuel
05 de septiembre de 2025

Todos los días los expertos en tecnología alertan sobre nuevas formas que utilizan los ciberdelincuentes para estafar a las personas.

Ahora, tienen en la mira a los usuarios de criptomonedas o a aquellos que están tratando de incursionar en ese mundo de las monedas digitales. Las recomendaciones son las mismas de siempre, hay que tener cuidado con los charlatanes y esos que prometen el cielo, la tierra y pintan todo muy bonito, ya que la realidad termina siendo otra.

Por lo general, intentan ver a quién pueden engañar y no saben nada.

