Todos los días hay personas que se quejan en las redes porque, con los avances de la tecnología, la suplantación de identidad y la inteligencia artificial generativa, cada día es un reto identificar si una foto o un video es falso.

Muchos caen en el juego y terminan opinando con base en las imágenes que ven, sin verificar si la situación realmente ocurrió.

Hemos entrado en una era en la que lo más importante no es compartir algo primero, sino estar seguros de que lo que publicamos es veraz y no una noticia falsa. Por eso, es esencial verificar los contenidos antes de emitir un juicio o compartirlos.