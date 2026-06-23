Cotilleo sin pesar

A disfrutar sin insultar

A disfrutar sin insultar
Zulema Emanuel
23 de junio de 2026

Hoy es el nuevo encuentro de Panamá en el Mundial e, independientemente del resultado de este enfrentamiento contra Croacia, la gente no puede utilizar las redes para insultar a los jugadores, técnicos ni demás miembros de la Selección.

Es un juego muy importante, sí, pero las emociones no deben traicionarnos hasta el punto de querer pelear o insultar a quien se nos pase por delante. Hay que disfrutar del partido y apoyar de corazón a los chicos que lo están dando todo en la cancha. Hasta los equipos más experimentados han tenido tropiezos.

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Panamá
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