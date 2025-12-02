Videos virales de los autos estacionados

Como si se trataran de cámaras indiscretas de finales de los años 90, en los últimos días varios lentes han captado lo insólito en estacionamientos de autos.

Desde el clásico que utiliza el lugar de embarazadas o gente con discapacidad (con el pretexto de solo me bajé un momentito), hasta los más extremos, aquellos para los que cualquier espacio es parking, así sea arriba de una acera.

El tema aquí es que la venta de auto sigue en aumento, en un país pequeño y la demanda de parqueaderos es grande. Hasta en los PH’s tenemos es problema.