Una iniciativa que necesita promoción

Estoy de acuerdo con el diputado Luis Eduardo Camacho de que hay que promover en las escuelas la Ley que castiga la violencia psicológica contra cualquier persona, pues muchos niños, jóvenes y adultos sufren a diario “amenazas, intimidación, chantaje, persecución y/o acoso”, los cuales se han extendido a las redes sociales y plataformas digitales. Es momento de romper esos círculos y darle a cada hostigador el castigo que se merece; evitaríamos tanta gente deprimida o con intentos suicidas. Debemos atacar el problema de raíz.