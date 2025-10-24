Un tranque sin sentido en octubre

Estos últimos días de octubre han sido de tranque, en todas las avenidas del país, mañana tarde y noche.

La situación del miércoles no solo fue en la metrópolis, hacia las afueras también se congestionaron las vías, mientras la gente se desesperaba porque quería llegar rápido a su destino.

De la ATTT dijeron que no había una razón específica para semejante embotellamiento, algo que nos lleva a la reflexión que todavía faltan dos meses para que culmine el 2025 y si la situación está así, en diciembre iremos en patinetas.