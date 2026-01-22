Un llamado a las autoridades

Este es un llamado a Senniaf, a la Policía de Menores, al Defensor del Pueblo y a cuanto organismo esté involucrado en el tema menores de edad.

En redes sociales se volvió viral el video en el que un adolescente se acerca a otro para provocarlo con una cantidad de improperios hasta que cansa al contrincante y este responde con golpes.

Los comentarios soen a favor o en contra de la pelea, pues la gente no piensa en qué será de estos muchachos en ese entorno que alaba la violencia. ¿Dónde están los padres? ¿Por qué se condenan a la marginación?